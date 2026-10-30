У Німеччині описали шлях, через який холод подовжує життя червів — ScienceAlert

Молекулярний біолог Девід Вільчес з Університету Кельна в Німеччині та його колеги описали механізм, який, за даними дослідження, робить внесок у подовження життя нематод Caenorhabditis elegans за помірного холоду. Як повідомляє ScienceAlert, ключову роль у цьому процесі відіграє метаболіт дигідробіоптерин, або BH2. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Сигнал із м'язової тканини

В експериментах нематод утримували за температури 15 °C — за таких умов тривалість їхнього життя збільшується. Холод посилював вироблення ферменту CAT-4, переважно в м'язах червів. Це, своєю чергою, стимулювало утворення BH2, який синтезувався, накопичувався та вивільнявся м'язовою тканиною.

Після цього BH2 переносився до інших тканин, де перетворювався на тетрагідробіоптерин, або BH4. Ця біоактивна молекула давала змогу ферменту PAH-1 синтезувати амінокислоту тирозин. Коли науковці порушували цей шлях, переваги холоду для тривалості життя червів зменшувалися. Це вказує, що ефект нижчої температури не зводиться лише до уповільнення метаболізму, а частково пов'язаний з активною біологічною реакцією.

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Досліди на клітинних моделях

Дослідники також встановили, що цей шлях підтримує протеостаз — здатність клітин зберігати нормальний стан білків. У моделі хвороби Гантінгтона на нематодах він пригнічував агрегацію шкідливих білків.

Генетичне підвищення рівня CAT-4 у м'язах червів подовжувало їхнє життя навіть за звичайної або вищої температури. В окремих дослідах на людських клітинах додавання BH2 зменшувало накопичення аномальних білків, пов'язаних із хворобою Гантінгтона та бічним аміотрофічним склерозом. Додавання BH2 і тирозину також знижувало ознаки запрограмованої загибелі моторних нейронів із мутацією, пов'язаною з бічним аміотрофічним склерозом.

Автори наголошують, що результати наразі отримали лише в експериментах на нематодах і людських клітинах. Для можливого безпечного застосування цих висновків у людей потрібні подальші дослідження.

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