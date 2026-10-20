У Нью-Йорку аналіз крові передбачив рецидив раку легенів — News-Medical

Дослідники з NYU Langone Health у Нью-Йорку повідомили, що рідинна біопсія — аналіз крові на циркулюючу пухлинну ДНК — здатна виявляти ознаки мінімальної залишкової хвороби та прогнозувати ризик рецидиву раку легенів на ранній стадії. Як повідомляє News-Medical, позитивний результат такого тесту фіксував мікроскопічні сліди пухлини за кілька місяців до того, як новоутворення ставало помітним під час візуалізаційних досліджень.

Моніторинг пухлинної ДНК

Дослідження присвячене аденокарциномі легенів стадії IA. Автори проводили серійні забори крові на різних етапах лікування та відстежували рівень циркулюючої пухлинної ДНК (ctDNA), яку пухлинні клітини виділяють у кровотік.

Для аналізу застосували технологію рідинної біопсії на основі повногеномного секвенування. Позитивний тест на пухлинну ДНК дослідники розглядають як чутливий маркер мінімальної залишкової хвороби. Водночас негативний результат, за їхніми даними, мав сильний зв’язок зі стійкою ремісією.

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Можливе значення для лікування

Недрібноклітинний рак легенів є найпоширенішим типом раку легенів. Невеликі пухлини на I–II стадіях зазвичай видаляють хірургічно, однак навіть на I стадії частота рецидивів становить від 5% до 19%. Наразі стандартом подальшого спостереження є візуалізаційні обстеження.

На думку авторів, аналіз ctDNA може допомогти раніше виокремлювати пацієнтів із високим або низьким ризиком повернення хвороби. За наявності в крові ознак залишкової пухлини результати тесту потенційно можуть бути корисними для вибору післяопераційного лікування, а за негативного результату — для уникнення надмірного лікування та його токсичності. Результати опублікували в журналі The Journal of Molecular Diagnostics.

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