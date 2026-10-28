У Нью-Йорку терапію MORE пов’язали зі зниженням потягу до опіоїдів — News-Medical

Дослідники Школи медицини Ікана при Маунт-Синай у Нью-Йорку з’ясували, що поведінкова терапія Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE), яку застосовували разом із медикаментозним лікуванням, була пов’язана зі змінами мозкової активності та більшим зниженням потягу до опіоїдів у людей із розладом, пов’язаним із вживанням опіоїдів. Про результати рандомізованого клінічного випробування, опублікованого в JAMA Psychiatry, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 86 пацієнтів закладу тривалого стаціонарного лікування Samaritan Daytop Village у Нью-Йорку. Усі вони отримували метадон або бупренорфін. Учасників випадково розподілили на дві групи: одна протягом восьми тижнів проходила MORE, інша — психоосвітню підтримувальну терапію такого самого формату й тривалості.

MORE поєднує практики усвідомленості, когнітивну переоцінку тригерів — зміну їхньої інтерпретації та реакції на них — і зосередження на позитивних повсякденних переживаннях. Мета такого підходу полягає в послабленні впливу стимулів, пов’язаних з уживанням наркотиків, та посиленні реакції на природні винагороди.

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Що показала МРТ

До та після курсу учасникам проводили функціональну магнітно-резонансну томографію. Дослідники оцінювали реакції мозку на зображення, пов’язані з наркотиками, природні винагороди та сцени з фільму «На голці». У групі MORE під час спроб переосмислити зображення, пов’язані з наркотиками, зафіксували меншу пов’язану з ними активність у латеральній префронтальній корі, ніж у групі порівняння.

Учасники групи MORE, які мали більші зміни реакцій префронтальної кори на такі стимули та вищу активність вентромедіальної префронтальної кори під час сприйняття позитивних зображень їжі, повідомляли про суттєвіше зменшення потягу. Приблизно через чотири місяці після завершення лікування в групі MORE також виявили більше зростання тривалості утримання від опіоїдів, ніж у групі порівняння.

Автори наголошують, що MORE досліджували як доповнення, а не заміну медикаментів для лікування розладу, пов’язаного з уживанням опіоїдів. Для перевірки результатів в інших умовах лікування потрібні масштабніші дослідження з більш різноманітним складом учасників.

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