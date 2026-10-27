У Норвегії дієта з великою кількістю насичених жирів не підвищила apoB — News-Medical

У Норвегії рандомізоване контрольоване дослідження CARBFUNC за участю 193 дорослих з ожирінням показало, що раціон із високим вмістом насичених жирів і низьким вмістом вуглеводів не спричинив підвищення аполіпопротеїну B (apoB). Цей білок міститься у частинках, які транспортують холестерин у крові, та використовується для оцінювання ризику серцево-судинних захворювань, повідомляє News-Medical.

Три раціони на два роки

Учасників із району Бергена випадковим чином розподілили на три групи та спостерігали до двох років. Одна група дотримувалася дієти з високим вмістом загальних і насичених жирів, але з часткою вуглеводів менш ніж 10% від енергетичної цінності раціону. У двох інших групах харчування більше відповідало дієтичним рекомендаціям, а вуглеводи надходили з рафінованих або мінімально рафінованих продуктів.

У високожировому раціоні близько третини енергії надходило з насичених жирів, тоді як зазвичай рекомендований показник становить менш як десяту частину. Усі три раціони мали однаковий вміст білка, передбачали близько 1–2% енергії з доданого цукру та рекомендацію споживати 500 грамів овочів на день. Добова калорійність становила приблизно 2500 ккал для чоловіків і 2000 ккал для жінок.

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Зміни показників крові

У групі з низьким вмістом вуглеводів рівень LDL-холестерину зріс на 5–10%. Дослідники пов'язали це переважно зі збільшенням більших і менш щільних частинок LDL; кількість малих щільних частинок істотно не змінилася. Водночас тригліцериди в цій групі знизилися на 20–35%, а рівень HDL-холестерину зріс на 5–18%, тоді як у групах із більшою часткою вуглеводів ці показники залишалися відносно стабільними.

На початку дослідження та через 12 місяців учасникам провели комп'ютерну томографію для оцінювання кальцієвих відкладень у коронарних артеріях. Дослідники не зафіксували виразного зростання цих відкладень у групі з високим споживанням насичених жирів і не виявили відмінностей між групами. Автори наголосили, що помірне підвищення LDL-холестерину не можна автоматично вважати неважливим, а для оцінки довгострокових наслідків такого харчування потрібні подальші дослідження.

Результати вторинного аналізу CARBFUNC опублікували 24 жовтня в журналі eBioMedicine. Роботу очолив професор Саймон Данкел із кафедри клінічних наук Університету Бергена, першою авторкою стала докторантка Катрін Лоддервік.

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