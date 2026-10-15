У Норвегії каву пов’язали з меншим ризиком повторного тромбозу — News-Medical

У Норвегії дослідники виявили зв’язок між вживанням однієї-двох чашок кави на день та нижчим оціненим ризиком повторної венозної тромбоемболії після першого такого епізоду. Як повідомляє News-Medical, у дослідженні взяли участь 2071 людина з уперше діагностованою симптомною венозною тромбоемболією.

Результати спостереження

За медіанного періоду спостереження у 2,8 року в учасників зареєстрували 310 повторних випадків венозної тромбоемболії. Люди, які до першого епізоду повідомляли про щоденне вживання однієї-двох чашок кави, мали на 51% нижчий оцінений ризик рецидиву порівняно з тими, хто не пив кави. Такий зв’язок зберігався після врахування індексу маси тіла, куріння та серцево-судинних захворювань.

Водночас зі збільшенням кількості кави оцінки не демонстрували послідовного подальшого зниження ризику. Для учасників, які пили понад дві чашки на день, оцінки також були нижчими, однак статистично значущого зв’язку дослідники не встановили. Загальне порівняння всіх любителів кави з людьми, які її не вживали, також не дало статистично значущого результату.

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Відмінності за типом першого епізоду

Найвиразнішу асоціацію зафіксували серед пацієнтів, у яких перша венозна тромбоемболія була спровокованою — тобто пов’язаною, зокрема, з операцією, травмою, гострим захворюванням, раком або знерухомленням. У групі, що вживала одну-дві чашки кави щодня, оцінений ризик повторного епізоду був на 67% нижчим, ніж у тих, хто не пив кави.

Для неспровокованої венозної тромбоемболії чіткого зв’язку між споживанням кави та повторним випадком не встановили. Венозна тромбоемболія охоплює тромбоз глибоких вен і тромбоемболію легеневої артерії.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не доводить, що кава запобігає повторним тромбам. Дані про споживання кави учасники повідомляли до першого епізоду, а зміни звичок упродовж подальшого спостереження не оцінювали. Крім того, група людей, які не пили кави, налічувала лише 140 учасників, а інформації про тривалість антикоагулянтного лікування не було.

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