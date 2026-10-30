У Норвегії ШІ прогнозував головний біль після струсу за добу — News-Medical

Дослідники Норвезького університету науки і технологій та Норвезького центру дослідження головного болю перевірили модель штучного інтелекту для прогнозування головного болю і втоми у людей зі стійкими симптомами після струсу мозку. Як повідомляє News-Medical, модель прогнозувала помірний або сильний головний біль упродовж наступних 24 годин із помірною до доброї точністю.

Дані 20 учасників

У дослідженні, проведеному у відділенні реабілітації лікарні Святого Олафа, взяли участь 20 людей зі стійкими симптомами після струсу. Упродовж 28 днів вони щодня записували свої симптоми та проходили вимірювання частоти серцевих скорочень, температури шкіри й напруження трапецієподібного м’яза.

На основі цих даних науковці порівняли фундаментальну модель машинного навчання з традиційнішою моделлю. Фундаментальна модель показала кращі результати у прогнозуванні днів із помірним або сильним головним болем. Потім дослідники використали її, щоб оцінити можливість передбачати дні, коли учасники відчуватимуть втому.

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Потрібні подальші дослідження

Дослідники зазначають, що симптоми наступного дня у частини людей зі стійкими постконтузійними проявами можуть слідувати закономірностям, які ШІ здатний виявити за тривалими фізіологічними спостереженнями. У перспективі такі дані можуть використати в застосунках або смартгодинниках, щоб попереджати людину про можливе наближення головного болю чи втоми.

Водночас робота є методологічним доказом здійсненності підходу, а не готовим клінічним інструментом. Науковці планують навесні 2027 року розпочати нове дослідження з оновленим застосунком і залучити щонайменше 200 людей зі стійкими симптомами після струсу. Результати роботи опубліковано в журналі The Journal of Head Trauma Rehabilitation.

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