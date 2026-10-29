У Норвегії створили пластир для оцінки роботи серця смартфоном — News-Medical

У Норвегії дослідники Норвезького університету науки і технологій (NTNU) розробили прозорий силіконовий пластир, який у поєднанні зі звичайною камерою смартфона може вимірювати пульс і жорсткість кровоносних судин. Пристрій не потребує електронних компонентів, дротів або зовнішнього живлення, повідомляє News-Medical.

Як працює пластир

На одному боці пластиру є наноструктурований візерунок, який змінює колір під час розтягування матеріалу. Інший бік має тривимірну клейку структуру, натхненну присосками восьминога, завдяки чому пристрій міцно тримається на шкірі.

Коли пульсові хвилі в судинах спричиняють рух шкіри, пластир розтягується, а колір його наноструктурованої поверхні незначно змінюється. Ці зміни можна зафіксувати звичайною камерою, зокрема камерою мобільного телефону, без спектрометра, лазера чи іншого спеціалізованого обладнання.

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Відмінність від смартгодинників

На відміну від смартгодинників з оптичними датчиками, новий пристрій аналізує механічні рухи поверхні шкіри, а не поглинання світла. За словами дослідників, точність оптичного моніторингу може суттєво залежати від кількості пігменту в шкірі та бути нижчою для темних типів шкіри.

Пластир також дає змогу оцінювати жорсткість судин. Дослідники зазначають, що з віком судини зазвичай стають жорсткішими, а підвищена жорсткість може бути пов’язана з різними серцево-судинними захворюваннями. Нині для таких вимірювань зазвичай застосовують складніше обладнання з електродами та електрокардіографом.

Команда NTNU вважає, що технологія може стати основою недорогих носимих медичних сенсорів, придатних для використання там, де спеціалізоване обладнання й медичні фахівці недоступні. Результати дослідження опубліковано в журналі Advanced Materials.

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