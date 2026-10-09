У NTU розробили систему домашнього моніторингу без нав’язливих камер — News-Medical

Дослідники Ноттінгемського університету Трента (NTU) спільно з Integrated System Technologies Ltd розробили недорогу систему домашнього моніторингу літніх людей. Вона поєднує міліметровий радар, теплові датчики та розумні розетки для відстеження повсякденної активності без потреби у нав’язливих камерах або носимих пристроях. Про це повідомляє News-Medical.

Як працює система

Для виявлення руху в помешканні застосовують кілька міліметрових радарних сенсорів, які можна непомітно розмістити у вибраних місцях. Розумні розетки, підключені до побутових приладів і Wi-Fi, використовують для відстеження моделей поведінки, пов’язаних із повсякденними діями — наприклад, приготуванням чаю чи їжі або роботою за столом.

Теплові сенсори розпізнають положення тіла: сидячи, стоячи, під час ходьби або лежачи. Водночас вони не розкривають рис обличчя чи особи людини: зображення є сильно пікселізованими та мають низьку роздільну здатність, щоб не відображати деталізовані рухи й зображення.

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Штучний інтелект і випробування

Алгоритм штучного інтелекту об’єднує дані трьох типів пристроїв і з часом вивчає звичну поведінку мешканця. За задумом розробників, це може допомогти виявляти нетипові зміни, зокрема можливі екстрені стани, падіння, інфаркти, інсульти або поступове погіршення мобільності та щоденного розпорядку.

Якщо система зафіксує екстрену ситуацію, вона може повідомити фахівців із догляду або близьких людини, щоб ті перевірили її стан дистанційно чи особисто. Тривала неактивність, зміни режиму сну або відсутність звичних домашніх справ, за оцінкою команди, потенційно можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям.

Сенсори протестували в імітованому домашньому середовищі із шістьма варіантами планування кімнат, зокрема спальнями та вітальнями з різним розташуванням меблів. Команда записувала низку дій, щоб оцінити точність визначення руху й пози. Результати показали, що об’єднання даних усіх сенсорів поліпшувало роботу системи порівняно з використанням технологій окремо. Дослідження опублікували в журналі Sensors.

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