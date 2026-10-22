У Пакистані 11 членів родини потрапили до лікарні після вживання молока — Dawn

У селі 186/7-R у районі Хічівала округу Бахавалнагар у Пакистані 11 членів однієї родини госпіталізували після вживання молока. Родина стверджує, що молоко видали учням державної початкової школи для дівчат у межах програми забезпечення молоком, повідомляє Dawn.

Дані рятувальників і поліції

За даними служби Rescue 1122, увечері 20 жовтня погіршилося самопочуття семи членів сім’ї, серед яких були жінки та діти. Їм надали першу допомогу, після чого доправили до лікарні.

Водночас у звіті поліції Хічівали йдеться про 11 постраждалих. Правоохоронці зазначили, що після вживання молока, розданого у школі, стан членів родини погіршився, а до лікарні їх привезли у напівпритомному стані.

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Позиція родини та освітніх органів

Один із постраждалих, Абдул Саттар, у відео, яке поширюють у соцмережах, заявив, що його донька принесла молоко зі школи. За його словами, вся сім’я відчула погіршення самопочуття після чаю, приготованого з цього молока. Родина просила перевірити, чи не було воно простроченим або забрудненим.

Представники освітнього відомства округу Форт-Аббас повідомили, що 132 із 155 учнів школи вживали молоко за програмою і скарг на погіршення самопочуття від них не надходило. За їхніми даними, щодня молоко в межах програми отримують 119 915 учнів округу, а випадків харчового отруєння досі не фіксували.

Керівник освітнього відомства доктор Аттаур Рехман заявив, що перевірка не виявила проблем із якістю молока. Він також сказав, що на упаковках, які були у родини, вказана дата придатності до 12 січня 2027 року. Постраждалі водночас стверджують, що представники освітнього або медичного відомств не зверталися до них щодо тестування молока.

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