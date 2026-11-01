У Пакистані підтвердили восьмий випадок поліомієліту від початку року — Dawn

У Пакистані підтвердили восьмий від початку 2026 року випадок поліомієліту. Захворіла 13-місячна дівчинка з ради Джанбаз-Б у техсілі Бара округу Хайбер провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомляє Dawn з посиланням на Пакистанську програму ліквідації поліомієліту.

Шостий випадок у провінції

Це другий зареєстрований цього року випадок в окрузі Хайбер і шостий у провінції Хайбер-Пахтунхва. Національний центр надзвичайних операцій з ліквідації поліомієліту підтвердив інформацію 1 листопада.

У програмі ліквідації поліомієліту закликали батьків вакцинувати всіх дітей віком до п’яти років під час наступної субнаціональної кампанії, запланованої на 2–8 листопада, а також у подальших раундах вакцинації. Поліомієліт є заразним захворюванням, що не має лікування та може спричинити довічний параліч, однак його можна попередити вакцинацією.

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Вірус виявляють у довкіллі

Хоча загальна передача дикого поліовірусу цього року знизилася, у кластері Пешавар, до якого входять округи Хайбер і Пешавар, фіксували позитивні результати досліджень зразків довкілля. Це свідчить про циркуляцію вірусу та ризик для дітей.

Пакистанська ініціатива з ліквідації поліомієліту почала розслідування випадку й готує заходи для запобігання подальшій передачі вірусу, зокрема цільову вакцинацію та посилення планової імунізації. Від початку року в країні провели чотири масштабні кампанії, під час яких понад 45 млн дітей неодноразово отримали щеплення. У вересні субнаціональна кампанія охопила понад 29,3 млн дітей, а в листопаді планують вакцинувати майже 24 млн дітей у 97 округах Пакистану, включно з Хайбером. Кампанію проводитимуть одночасно в Пакистані та Афганістані за координації на кордоні.

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