У Пакистані ШІ міг виявляти ризик гіпертонічної кризи за 72 години — News-Medical

У Пакистані штучний інтелект, який аналізував дані портативного плечового тонометра та пристрою на зап’ясті, міг виявляти підвищений ризик гіпертонічної кризи за три доби до її виникнення. Такі попередні результати дослідження за участю пацієнтів однієї лікарні в провінції Сінд мають представити на Scientific Sessions 2026 Американської кардіологічної асоціації в Чикаго 6–9 листопада, повідомляє News-Medical.

У дослідженні взяли участь 4190 людей віком від 40 до 85 років із гіпертонією другої стадії — артеріальним тиском від 140/90 мм рт. ст. Середній вік учасників становив 62,4 року, 46% із них були жінками. Спостереження тривало з січня 2025 року до січня 2026 року.

Які дані аналізував алгоритм

Учасники користувалися портативним тонометром із манжетою, який багаторазово вимірював тиск удень і вночі, зокрема під час повсякденної активності та сну. Також вони носили на зап’ясті пристрій зі світловими сенсорами для відстеження серцево-судинних сигналів.

Алгоритм аналізував 47 показників, зокрема зниження тиску вночі, його підвищення після пробудження, зміни тиску з часом, частоту серцевих скорочень і варіабельність серцевого ритму. Якщо модель прогнозувала високий ризик, лікар отримував сповіщення, міг зв’язатися з пацієнтом, оцінити симптоми та за потреби скоригувати лікування.

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Гіпертонічною кризою в роботі називали різке підвищення тиску понад 180/120 мм рт. ст., що супроводжується гострим ураженням органів-мішеней.

Результати та обмеження

За 12 місяців у 312 учасників, або приблизно 7% групи, зафіксували 418 гіпертонічних криз. Серед людей, для яких система видала позитивне попередження, кризу мали близько 32%. Водночас 97,4% учасників без такого сповіщення не мали криз.

У людей, у яких артеріальний тиск не знижувався під час сну, шанси на наближення кризи були майже у п’ять разів вищими. Підвищення тиску після пробудження більш ніж на 35 мм рт. ст. порівняно з нічними показниками пов’язували з майже чотириразово вищими шансами на кризу.

У групі, де лікарі отримали сповіщення та скоригували ліки протягом 24 годин, кількість гіпертонічних криз була приблизно на 61% нижчою, а звернень до відділень невідкладної допомоги — на 45% нижчою, ніж серед людей без своєчасного втручання після сигналу. Автори наголосили, що результати слід перевірити в різних групах пацієнтів і медичних закладах, оскільки всі учасники отримували допомогу в одній лікарні Пакистану.

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