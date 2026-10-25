У Пакистані від кору померли п’ятеро дітей — The Express Tribune

У віддалених гірських районах Гора-Банда та Хора-Банда округу Нижній Дір у Пакистані внаслідок серйозного спалаху кору померли п’ятеро дітей віком від двох до семи років. Десятки інших дітей інфікувалися, повідомляє The Express Tribune.

Дітей доправили до лікарень

За даними місцевих джерел, багато інших дітей із цих ізольованих населених пунктів мають класичні симптоми цієї висококонтагіозної хвороби: високу температуру, поширений висип і значні труднощі з диханням. Хворих дітей доправили до різних лікарень округу, де вони перебувають під наглядом медичного персоналу.

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Реакція районної влади

Після повідомлень про смерті та зростання кількості хворих до постраждалих районів терміново вирушили заступник комісара Нижнього Діру Башарат Ахмад і районний офіцер охорони здоров’я (DHO). Ахмад зустрівся з родинами померлих дітей, висловив їм співчуття та запевнив, що адміністрація надасть усю можливу допомогу й підтримку.

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