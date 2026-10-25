У Пакистані виявили 4 випадки mpox без закордонних поїздок — Dawn

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва підтвердили чотири нові випадки mpox, зокрема у подружжя. У жодного з пацієнтів не було історії закордонних поїздок, повідомляє Dawn. Медики побоюються можливого локального поширення вірусу.

Зразки пацієнтів, яких минулого тижня направила навчальна лікарня Хайбера, дослідила референс-лабораторія громадського здоров’я Медичного університету Хайбера. Результати тестів на mpox були позитивними в суботу. Одна жінка та троє чоловіків перебувають на домашній ізоляції.

Відстеження контактів

Двоє хворих проживають у Ноушері, ще по одному — у Пешаварі та Мардані. Департамент охорони здоров’я планує відстежити контакти пацієнтів і протестувати їхніх близьких родичів. Медичним закладам, передусім у районах, де зафіксували випадки, вже надали рекомендації щодо відбору зразків у людей із підозрою на mpox для лабораторного підтвердження.

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За даними системи епіднагляду департаменту охорони здоров’я, після останніх підтверджень кількість випадків mpox у провінції від початку року зросла до 18. Серед пацієнтів був один померлий, а 13 людей одужали. Водночас лікарі припустили, що померлий міг мати супутні захворювання. Медики назвали ситуацію тривожною через імовірність передачі інфекції всередині громад.

Заходи профілактики

Раніше випадки mpox у Хайбер-Пахтунхві здебільшого пов’язували з міжнародними поїздками: інфіковані заражалися за кордоном перед в’їздом до Пакистану. Перший випадок у провінції зареєстрували 2023 року у водія, який працював у Саудівській Аравії та після прильоту отримав позитивний тест.

Фахівці закликали посилити інфекційний контроль, не допускати повторного використання шприців і розширити скринінг у районах, де виявили нових пацієнтів. За словами голови дерматологічного відділення навчальної лікарні Хайбера Мехрана Хана, mpox може передаватися через безпосередній контакт із кров’ю, біологічними рідинами, ураженнями шкіри або слизових оболонок хворого, а також через забруднені предмети, зокрема постіль.

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