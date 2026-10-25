У Пакистані зафіксували сім випадків дикого поліовірусу від початку року — Dawn

У Пакистані станом на жовтень 2026 року офіційно зареєстрували сім випадків зараження диким поліовірусом: п’ять — у провінції Хайбер-Пахтунхва та два — у Сінді. Про це заявив генеральний секретар Пакистанської медичної асоціації Абдул Гафур Шоро, повідомляє Dawn.

Координаторка прем’єр-міністра Пакистану з викорінення поліомієліту Айша Раза Фарук заявила у Всесвітній день боротьби з поліомієлітом, що за останні три десятиліття кількість випадків захворювання в країні скоротилася на 99,8%. За її словами, рівень позитивних зразків довкілля на поліовірус знизився до менш ніж 10%.

Підтримка вакцинації

Фарук наголосила на необхідності зберегти досягнутий прогрес і подякувала партнерам та працівникам програм вакцинації. Вона заявила, що поліомієліт у Пакистані незабаром планують повністю викорінити.

Президент Rotary International Олаїнка Хакім Бабалола повідомив, що організація загалом спрямувала понад 3 млрд доларів на боротьбу з поліовірусом, зокрема 1,3 млн доларів пожертвували члени Rotary у Пакистані. За його словами, понад 500 млн доларів із цих коштів, а також волонтерська робота були спрямовані на захист більш як 45 млн дітей у країні.

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Голова Національного комітету Rotary PolioPlus у Пакистані Азіз Мемнон заявив, що країна демонструє прогрес за невеликої кількості зафіксованих випадків цього року. Він також сказав, що програма продовжує реагувати на інші потреби громад, аби підтримувати довіру населення.

Безпека працівників вакцинації

Пакистанська медична асоціація засудила напади на працівників, які проводять щеплення від дверей до дверей, та на їхню охорону. Організація згадала напад у Белуджистані у вересні, під час якого загинули двоє поліцейських, залучених для захисту групи вакцинації. Асоціація закликала владу всіх провінцій запровадити посилені заходи безпеки для медпрацівників, мобільних бригад та центрів імунізації.

У провінції Пенджаб у 2026 році випадків поліомієліту поки не реєстрували. Водночас координатор Центру надзвичайних операцій Пенджабу Халід Парваїз наголосив, що поліовірус усе ще становить загрозу для Пакистану та може поширюватися через переміщення населення.

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