У Пакистані звільнили 72 лікарів через тривалу відсутність на роботі — Dawn

Департамент охорони здоров’я пакистанської провінції Белуджистан звільнив 72 лікарів державних медзакладів через тривалу несанкціоновану відсутність на роботі. Відвідуваність персоналу в державних лікарнях і медичних центрах провінції контролюють за допомогою системи на основі штучного інтелекту, повідомляє Dawn.

Рішення набуло чинності негайно

За офіційним повідомленням секретаря департаменту охорони здоров’я Белуджистану, зі служби негайно звільнили медичних офіцерів категорії BPS-17 та старших медичних офіцерів категорії BPS-18. Рішення ухвалили відповідно до статті 4(B)(viii) Закону Белуджистану про ефективність і дисципліну працівників 2011 року.

Після цього рішення загальна кількість працівників департаменту охорони здоров’я, звільнених зі служби, сягнула 200 осіб. Посадовці департаменту також повідомили, що через прогули із зарплат працівників уже утримали 410 млн пакистанських рупій.

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Пояснення вимагають від 11 тисяч працівників

Департамент направив 11 тисячам працівників повідомлення з вимогою надати пояснення щодо порушень правил відвідуваності та дисципліни. Щодо ще 800 працівників тривають дисциплінарні процедури.

Міністр охорони здоров’я Белуджистану Бахт Мухаммад Какар заявив, що звільненим лікарям неодноразово надсилали повідомлення з вимогою з’явитися на роботу, однак вони на них не відповіли. За його словами, тривала відсутність і відсутність реакції на повідомлення спонукали владу вжити заходів.

Какар додав, що в провінції проводять реформи системи охорони здоров’я за вказівкою головного міністра Міра Сарфраза Бугті. Він наголосив, що влада не терпітиме прогулів і недбалості серед медичного персоналу.

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