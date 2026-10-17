У пакистанській провінції Сінд від сказу померла 40-та людина цього року — Dawn

У пакистанській провінції Сінд кількість смертей від сказу цього року зросла до 40 після смерті літнього чоловіка в лікарні Jinnah Postgraduate Medical Centre у Карачі. Чоловік віком понад 70 років мешкав у районі Балдіа-Таун.

Не звернувся по профілактику

Чоловіка вкусив собака понад три тижні тому, однак він не звернувся по профілактичне лікування. Пацієнт помер у четвер у Jinnah Postgraduate Medical Centre.

Як повідомляє Dawn, від початку року цей медичний центр зареєстрував понад 11 тисяч випадків укусів собак і десять смертей від сказу, зокрема останню.

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Інші випадки та профілактика

Нещодавно від сказу також померли 38-річний чоловік із Діпло в Тхарпаркарі та 12-річний хлопчик із Гайдарабаду. Експерти зазначають, що значна кількість випадків може залишатися незареєстрованою, оскільки люди застосовують домашні засоби або звертаються до цілителів.

Фахівці наголошують на потребі інформувати населення, гуманно контролювати чисельність собак і забезпечити лікарні належним лікуванням. Сказ здебільшого передається через укуси собак, однак вірус можуть передавати й потенційно заражені дикі тварини. Раннє очищення рани, своєчасна вакцинація та, за потреби, введення антирабічного імуноглобуліну можуть запобігти хворобі, яка після появи клінічних симптомів майже завжди є смертельною.

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