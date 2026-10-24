У пакистанській провінції Сінд зареєстрували ще два випадки mpox — The Express Tribune

У пакистанській провінції Сінд зареєстрували два нові випадки mpox, також відомого як мавпяча віспа. Загальна кількість підтверджених інфекцій у провінції зросла до 98. За останній тиждень там виявили сім нових випадків.

Відстеження контактів

Департамент охорони здоров’я Сінду посилив епіднагляд, відстеження контактів і допомогу пацієнтам, повідомляє The Express Tribune. Влада розшукує та контролює стан людей, які контактували з інфікованими, щоб стримати поширення вірусу.

Державним і приватним медзакладам наказали суворо дотримуватися заходів із профілактики та контролю інфекцій. Жителям також порадили ретельно мити руки, уникати прямого контакту з висипами, пухирями та виразками у людей із підозрою на mpox або підтвердженим діагнозом.

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Рекомендації для населення

Медики закликали не користуватися спільно з інфікованими їхніми рушниками, одягом чи постільною білизною. Людям, у яких з’явилися незвичні висипи або пухирі, рекомендували негайно звертатися по медичну допомогу та повідомляти лікарям про можливий контакт із пацієнтом із підозрою на mpox.

Раніше цього місяця The Express Tribune писала про 95 підтверджених випадків mpox та 11 смертей у Сінді. Захворювання також фіксували серед жителів Карачі, які не мали історії закордонних поїздок. Mpox може передаватися під час тісного фізичного контакту, через ураження шкіри та забруднені особисті речі. Серед можливих симптомів — гарячка, біль у тілі, збільшення лімфатичних вузлів, висипи або пухирі.

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