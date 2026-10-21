У ПАР 111 студентів Rhodes захворіли на шлунково-кишкові розлади — Daily Maverick

У місті Маханда в ПАР 111 студентів Університету Родса захворіли на шлунково-кишкові розлади. Університет разом із місцевими органами охорони здоров’я та фахівцями з екологічного здоров’я з’ясовує причини й масштаби захворюваності, повідомляє Daily Maverick.

За словами речника університету Олвету Гваньї, до лікарні доправляли студентів із тяжкими симптомами, однак згодом вони повернулися до кампусу. Заклад почав надавати бутильовану воду та закликав працівників і студентів пити лише бутильовану або кип’ячену й охолоджену воду, використовувати безпечну воду для приготування їжі та чищення зубів, а також дотримуватися правил гігієни.

Перевірка водопостачання

Муніципалітет Макана заявив, що перевіряє повідомлення про виявлення кишкової палички E. coli в Університеті Родса та безпечність системи водопостачання. Представник муніципалітету Анеле Мджекула зазначив, що на той момент пов’язаних випадків захворювання поза університетом не зареєстрували. Водночас муніципальні команди контактують із клініками та школами, щоб встановити, чи є додаткові випадки.

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Університет повідомляв, що місцеві медики фіксували подібні випадки і в інших районах Маханди. Студенти, яких опитало видання, розповіли про давні проблеми з водою з-під крана. Один зі студентів припустив, що воду могли споживати не безпосередньо, а через їжу в студентських їдальнях; це припущення не підтверджене результатами розслідування.

Тривала водна криза

Проблеми з водною інфраструктурою в Маханді тривають роками. Південноафриканська комісія з прав людини у звіті за червень 2026 року пов’язала їх не з браком водних ресурсів, а з інституційними та операційними збоями. Комісія, зокрема, вказала на перевантажені або непрацюючі очисні споруди Belmont Valley та Mayfield, що призводило до витоків неочищених стоків.

У звіті Blue Drop за 2023 рік якість води в Маханді оцінили у 32,46%, тоді як у 2014 році показник становив 70%. Мікробіологічна якість води в муніципалітеті Макана, за цим звітом, сягнула 79,89% за орієнтира у 98%.

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