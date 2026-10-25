У ПАР дали старт проєкту лікарні Baywest за R528 млн — Daily Maverick

У Гкеберзі в ПАР 22 жовтня провели церемонію початку проєкту приватної лікарні Baywest Private Hospital вартістю 528 млн рандів. Медзаклад планують збудувати поруч із торговельним центром Baywest Mall на західній околиці міста; будівельні роботи мають розпочатися на початку 2027 року.

Як повідомляє Daily Maverick, перша черга лікарні передбачає 120 ліжок, п’ять операційних і спеціалізовані відділення. Засновник і член ради закладу доктор Камерон Макінтош заявив, що перших пацієнтів планують прийняти через 18 місяців після старту будівництва.

28 спеціалістів і розширення ліжкового фонду

Від першого дня лікарня має надавати послуги за участі 28 фахівців різних медичних спеціальностей. Серед послуг, які планують надавати, — допомога у сфері пологів і гінекології, педіатрії, урології, нефрології, нейрохірургії та гематології, трансплантації стовбурових клітин, а також спеціалізовані можливості для ізоляції пацієнтів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У наступних двох чергах проєкту кількість операційних планують збільшити до восьми, а ліжковий фонд — до 216 місць. За словами речника лікарні Коула Камерона, у проєкт інвестували лікарі, які надалі працюватимуть у цьому закладі. Найбільша частина фінансування — 300 млн рандів — надійшла від Investec.

Ліцензії на ліжка

Для реалізації першої черги ініціаторам проєкту знадобилося отримати дозвіл державних органів охорони здоров’я на 120 ліжок. Один із лікарів, присутніх на церемонії, заявив, що видача таких ліцензій була головною перешкодою для створення нових великих приватних лікарень у регіоні. Медики припускали, що стримування дозволів могло бути пов’язане з очікуванням упровадження системи національного медичного страхування NHI.

Baywest стане першою повноцінною приватною лікарнею гострої медичної допомоги, збудованою в Гкеберзі з 1985 року, коли відкрився Netcare Greenacres. Мер муніципалітету Нельсон-Мандела-Бей Бабалва Лобіше заявила, що проєкт свідчить про довіру медичних фахівців та інвесторів до розвитку міста.

Читай нас у