У ПАР десятки лікарів не можуть працевлаштуватися в держлікарнях — Daily Maverick

У провінції Квазулу-Натал у ПАР десятки молодих лікарів після інтернатури та обов’язкової служби в громадах не можуть знайти роботу в державних лікарнях і клініках. Водночас медики, які вже працюють у державному секторі, повідомляють про нестачу персоналу, великі черги пацієнтів і незаповнені вакансії. Про це повідомляє Daily Maverick.

Вакансії залишаються замороженими

Лікар Тхолумуса Сібія, який здобув диплом у 2022 році, пройшов дворічну інтернатуру в лікарні Нгвелезана та службу в лікарні Манґузі, однак з жовтня минулого року не зміг знайти посаду в державній системі охорони здоров’я. Він працює на тимчасових змінах у приватних медзакладах без постійного контракту.

За оцінкою Сібії, лише в Квазулу-Натал роботу шукають понад 100 недавно кваліфікованих лікарів, тоді як інші медики називають цифру, близьку до 200. Лікарка Раїса Катрада заявила, що надсилала резюме приватним лікарям і лікарням та подавалася на всі доступні тимчасові вакансії. За її словами, деякі лікарі чекають на працевлаштування до трьох років.

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Брак коштів і кадровий дефіцит

Працівники державних лікарень розповіли виданню, що посади не заповнюють після звільнення співробітників через скорочення бюджету. У звіті омбудсмена з питань охорони здоров’я ПАР також згадані системні проблеми в медзакладах Квазулу-Натал: постійна нестача кадрів, заморожені вакансії, зростання навантаження, дефіцит обладнання і витратних матеріалів.

Згідно з парламентською відповіддю за 2025 рік, у провінції припадало приблизно 0,38 лікаря на 1 тисячу населення. У річному звіті департаменту охорони здоров’я Квазулу-Натал за 2025–2026 роки зазначено, що бюджетні скорочення суттєво обмежили можливість заповнювати критично важливі вакансії лікарів, медсестер та інших працівників.

17 червня безробітні лікарі протестували біля будівлі департаменту охорони здоров’я провінції в Пітермаріцбурзі. Вони вимагали оголосити всі вакантні посади лікарів і розробити довгостроковий план працевлаштування. У письмовій відповіді департамент заявив, що не всі вакансії можуть бути заповнені через нестачу фінансування на 2026–2027 фінансовий рік. Після зустрічі з представниками лікарів відомство, за словами Сібії, спершу пообіцяло знайти 20 посад, а згодом збільшило кількість відкритих посад до 50.

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