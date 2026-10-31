У ПАР гемосорбція скоротила перебування в реанімації з 17 до 10 днів — News-Medical

У ПАР рандомізоване дослідження за участю 40 пацієнтів із тяжким отруєнням фосфорорганічними сполуками показало, що гемосорбція скоротила медіанну тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії з 17 до 10 днів. Про результати огляду сучасних методів екстракорпорального очищення крові при отруєннях повідомляє News-Medical.

У дослідженні брали участь пацієнти, які потребували інвазивної штучної вентиляції легень. На додаток до стандартного лікування учасникам групи гемосорбції проводили два шестигодинні цикли процедури з картриджем Jafron HA 230 з інтервалом 12–18 годин.

Результати дослідження

У групі гемосорбції також зафіксували меншу тривалість штучної вентиляції легень, нижчі дозу та тривалість застосування атропіну. Кількість тяжких ускладнень, зокрема смертей, була статистично нижчою. Водночас значущих відмінностей у показниках тромбоцитів, кровотечах або потребі в переливанні крові не виявили.

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Автори огляду також навели ретроспективне дослідження 24 пацієнтів з отруєнням блокаторами кальцієвих каналів і шоком. У групі гемосорбції, попри тяжчий початковий стан пацієнтів, середній артеріальний тиск у перші 48 годин поліпшувався більше. Час до зниження рівня лактату становив 14 годин проти чотирьох годин у групі стандартного лікування.

Обмеження доказів

Гемосорбція є екстракорпоральним методом очищення крові, за якого речовини адсорбуються на полімерному сорбенті. Такий підхід може бути придатним для ліпофільних речовин, що значною мірою зв’язуються з білками та мають великий об’єм розподілу. Кілька циклів процедури можуть дати токсину час перейти з тканин назад у кров для подальшого видалення.

Метааналіз 2022 року, що охопив 11 китайських досліджень і 811 пацієнтів із гострим тяжким отруєнням фосфорорганічними сполуками, пов’язав поєднання гемоперфузії та гемофільтрації зі зниженням смертності. Водночас автори вказали на низьку методологічну якість цих робіт. В огляді зазначається, що лише одне рандомізоване дослідження відповідало стандартам звітності CONSORT, а результати інших робіт важко зіставляти через різні токсини, картриджі та протоколи лікування.

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