У ПАР дитяча онкологиня Лізл дю Плессі залишила державну лікарню Robert Mangaliso Sobukwe у Кімберлі після восьми років роботи. Вона була першою й єдиною фахівчинею з дитячої онкології у державному секторі Північнокапської провінції. У лютому лікарка повернулася до Преторії та почала працювати у приватному секторі, повідомляє Daily Maverick.

За словами дю Плессі, рішення було наслідком поступового виснаження через збої в роботі медзакладу, а не одного окремого випадку. Вона розповіла, що медики самі відносили зразки крові до лабораторії, аби ті не загубилися й були вчасно оброблені. Лікарка також заявила, що штат ремонтної служби лікарні скоротився приблизно з 40–50 працівників до двох-трьох.

Дитяче онкологічне відділення

У 2018 році дю Плессі створила в лікарні дитяче онкологічне відділення на сім ліжок: чотири окремі палати та палату на трьох пацієнтів. Благодійна організація Reach for a Dream оздобила приміщення та переобладнала сусідню комору на ігрову зону.

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Через великі відстані в найбільшій за площею провінції ПАР пацієнтам часто доводилося їхати до Кімберлі здалеку й залишатися там між циклами хіміотерапії. Дю Плессі намагалася розміщувати в підрозділі також опікунів дітей. Вона сказала, що не змогла сформувати повноцінну команду для лікування дітей: зокрема, самостійно опановувала роботу інфузійних насосів для введення хіміотерапії, хоча зазвичай це завдання медсестер.

Дефіцит фахівців і перебої з лікуванням

На час публікації Spotlight і Daily Maverick повідомляли, що, за їхньою інформацією, у державному секторі всієї Північнокапської провінції працював один онколог. Він базувався в лікарні Robert Mangaliso Sobukwe та також відповідав за онкологічну клініку JF «Boeboe» van Wyk у Спрінгбоці, розташованому за 776 км. Департамент охорони здоров’я Північнокапської провінції не відповів на запити журналістів до виходу матеріалу.

Мати 14-річного пацієнта з рідкісною саркомою кістки Донелла Гарріс розповіла, що після від’їзду дю Плессі її сина перевели до дорослого відділення. За її словами, через нестачу хіміопрепаратів дитина протягом місяця не отримувала лікування, хоча вони щотижня долали близько 400 км із Карнарвона до Кімберлі. Координаторка Cancer Association of South Africa Джеральдін Фармер також заявила, що пацієнти з регіону іноді приїжджають до Кімберлі після нічної дороги, але не отримують лікування або інформації про його доступність.

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