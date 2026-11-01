У ПАР конфіденційна ініціатива, яку підтримує президент Сиріл Рамафоса, має на меті подолати глухий кут у питанні універсальної охорони здоров’я. TimesLIVE повідомило, що одночасно вона спрямована на розв’язання проблем із наданням медичних послуг.

Пошук спільної позиції

Видання характеризує це як спробу знайти спільну позицію між суперниками у сфері охорони здоров’я. Центральним предметом розбіжностей є універсальна система медичного забезпечення.

Ініціатива має поєднати пошук компромісу щодо такої системи з реагуванням на проблеми в роботі медичних служб.

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Медико-правові претензії

Окремо в підписі до фото TimesLIVE зазначило, що провінційні департаменти охорони здоров’я ПАР не виконали ціль зі скорочення медико-правових претензій більш ніж на 32 млрд рандів. Цей показник наведено поруч із повідомленням про проблеми з наданням медичних послуг.

Автором матеріалу вказаний Кріс Бейтман.

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