У ПАР визнали перебої з постачанням ліків до державних клінік — TimesLIVE

Департамент охорони здоров’я провінції Гаутенг у ПАР визнав проблеми з постачанням окремих медикаментів до державних медзакладів. Пацієнти двох клінік у районі Мамелоді в Преторії повідомили, що через нестачу ліків від хронічних хвороб змушені купувати препарати власним коштом, обмежувати прийом таблеток або шукати інші способи контролю стану здоров’я, повідомляє TimesLIVE.

Пацієнти розповідають про нестачу препаратів

Естер Чауке заявила, що її 62-річна мати та 52-річна тітка, які отримують лікування від підвищеного артеріального тиску в клініці Mamelodi East, не могли отримати запас ліків на місяць. За її словами, медсестри порадили їм ділити таблетки навпіл через недостатню кількість препаратів. Чауке висловила занепокоєння, що таблетки неможливо ділити з необхідною точністю, а також непокоїлася за безпеку матері, коли поруч немає сестри, яка допомагає їй приймати ліки.

Ще одна пацієнтка, яка попросила не називати її імені, розповіла про труднощі з отриманням ліків від астми. Іноді їй доводиться купувати медикаменти в місцевій аптеці приблизно за 450 рандів та запасатися ними наперед. Вона також заявила, що звернення через скриньку для пропозицій у клініці не дало результату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пацієнтка з астмою Лерато Марумо повідомила, що раніше її госпіталізували після того, як під час нападу астми в клініці не виявилося потрібних ліків. Медсестри доправили її до іншої клініки для подальшого лікування. Після цього вона почала купувати таблетки про запас, щоб не залишатися без препаратів.

Пояснення департаменту

Речник департаменту охорони здоров’я Гаутенгу Стів Мабона пояснив проблеми змінами у контрактах на постачання, затримками постачальників, тривалими закупівельними процедурами, обмеженою кількістю постачальників та іншими труднощами у фармацевтичному ланцюгу постачання. За його словами, відомство контролює запаси через систему Stock Visibility System та застосовує протокол, який передбачає альтернативні розміри упаковок, дозування або клінічно прийнятні замінники відповідно до затверджених рекомендацій лікування.

Мабона зазначив, що тимчасова відсутність певного бренду, дозування чи упаковки не завжди означає повну відсутність лікування. Департамент також повідомив, що співпрацює з національним відомством, постачальниками та медзакладами, аби мінімізувати перерви в лікуванні.

Читай нас у