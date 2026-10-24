У ПАР запаси крові впали нижче мінімуму в п’ять днів — TimesLIVE

Національна служба крові Південної Африки SANBS закликала жителів країни, які можуть бути донорами, здати кров. Національний запас становить 3,9 дня забезпечення, тоді як мінімальна ціль служби — запас на п’ять днів.

Щоденна потреба

Для забезпечення потреб пацієнтів SANBS щодня необхідно приблизно 3 500 одиниць крові. Нинішній обсяг донацій не покриває цієї потреби, повідомляє TimesLIVE. В окремих регіонах ситуація напруженіша: запасів там залишилося менш ніж на три дні.

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Кого закликають долучитися

Кров потрібна пацієнтам, які проходять операції, жінкам із ускладненнями під час пологів, людям, що лікуються від раку, а також тим, кому необхідна невідкладна допомога. Особливо важлива кров групи O, оскільки в екстрених випадках може не бути часу для визначення групи крові пацієнта перед переливанням.

Старша менеджерка з роботи з донорами Монік Шрайнер звернулася до постійних донорів, людей, які припинили здавати кров, а також тих, хто може бути донором, але ще не здавав кров. Вона закликала не відкладати донацію на кінець року, адже для підтримання запасів потрібні регулярні донації.

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