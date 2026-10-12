У Пенсильванії підтвердили шосту смерть, пов’язану з кором — The Hill

У США влада штату Пенсильванія підтвердила шосту смерть, пов’язану з випадком кору. Як повідомляє The Hill, померла 39-річна жінка, яка мала кілька супутніх захворювань. Раніше їй діагностували кір, від якого вона пройшла лікування.

Розслідування смерті

Коронер округу Франклін повідомив, що його офіс розслідував смерть 10 жовтня. За словами коронера, це перший за багато років випадок смерті в окрузі Франклін пацієнтки з нещодавнім діагнозом кору, який відповідає визначенню смерті, пов’язаної з кором, встановленому Департаментом охорони здоров’я Пенсильванії.

Щотижнева статистика штату ще не містить цього випадку, оскільки повідомлення надійшло у федеральний вихідний день. Інформаційну панель Пенсильванії мають оновити в середу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Статистика кору

Минулого тижня кількість зареєстрованих у Пенсильванії випадків кору перевищила тисячу. За даними The Hill, штат нині має найбільшу в країні кількість випадків захворювання та смертей, пов’язаних із кором.

Загалом у США цього року підтвердили понад 4 тисячі випадків кору. Видання зазначає, що це найвищий рівень поширення інфекції в країні за десятиліття. Водночас Центри з контролю та профілактики захворювань США зареєстрували лише дві смерті, пов’язані з кором. The Hill пояснює розбіжність зміною підходу до обліку смертей: у вересні CDC повідомили про перехід до даних Національного центру статистики охорони здоров’я, які є повнішими, але надходять із затримкою.

Читай нас у