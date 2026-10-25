У Пенсильванії від кору померли шестеро невакцинованих людей — ABC News Australia

У штаті Пенсильванія спалах кору перевищив 1300 випадків — це найбільше поширення інфекції в штаті за понад три десятиліття. Щонайменше шестеро людей померли, зокрема двоє немовлят, один із яких був новонародженим. Департамент охорони здоров’я Пенсильванії повідомив, що жоден із померлих не був вакцинований.

Як повідомляє ABC News, спалах почався наприкінці квітня на захід від Філадельфії. Близько 800 випадків зафіксували серед людей віком від 18 до 49 років, а щонайменше 251 пацієнта госпіталізували.

Низький рівень вакцинації

За даними посадовців, головною перешкодою для стримування хвороби є низький рівень вакцинації, зокрема в громадах амішів. Місцеві медіа повідомляли, що щонайменше п’ятеро померлих були представниками цих громад. У Ланкастерському окрузі, де мешкає щонайменше 40 тисяч амішів, їхній спільнотний спосіб життя та великі родини можуть сприяти швидкому передаванню вірусу.

У сусідньому окрузі Честер цього року зареєстрували 93 випадки. Директорка місцевого департаменту громадського здоров’я Жанна Франклін заявила, що кількість інфікувань може бути більшою, оскільки деякі хворі не звертаються по медичну допомогу та не повідомляють владу. За її словами, до лікарень частина пацієнтів потрапляє вже у важкому стані.

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Щеплення та політична суперечка

Влада проводить інформаційні кампанії та організовує виїзні пункти вакцинації. Від квітня у постраждалих громадах Пенсильванії на 226 таких пунктах зробили щонайменше 6500 щеплень вакциною MMR, яка захищає від кору, паротиту та краснухи.

На тлі перших смертей виникла публічна суперечка між губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро та міністром охорони здоров’я США Робертом Ф. Кеннеді-молодшим. Кеннеді припустив, що смерті могли бути сфабриковані офісом губернатора, і звинуватив Шапіро в залякуванні. Губернатор розкритикував ці твердження, заявивши, що коментарі Кеннеді посилили плутанину щодо вакцинації.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, у країні зафіксували понад 4500 випадків кору — це найгірший показник із 1991 року. Великі спалахи також зареєстрували у Техасі, Юті, Південній Кароліні, Вісконсині та Флориді.

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