У п’яти землях Німеччини запаси крові впали нижче 10 тисяч — Der Spiegel

У п’яти федеральних землях Німеччини запаси крові впали нижче критичної межі. Служба донорства крові Німецького Червоного Хреста, відповідальна за Тюрингію, Саксонію-Ангальт, Мекленбург — Передню Померанію, Нижню Саксонію та Бремен, повідомила, що в резерві залишилося менш як 10 тисяч одиниць крові, передає Der Spiegel.

Можливе перенесення планових операцій

За такого рівня запасів лікарні можуть отримувати кров лише з обмеженнями. Невідкладну допомогу, за даними служби, і надалі забезпечуватимуть, однак планові операції можуть перенести.

У Німецькому Червоному Хресті побоюються подальшого погіршення ситуації в листопаді та грудні, коли починається сезон застуд. Після інфекції донори мають чекати щонайменше тиждень, а після захворювання з гарячкою — чотири тижні. Щоб поповнити запаси на всій території обслуговування, щодня необхідно близько 3 тисяч донацій.

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Найбільше бракує трьох груп крові

Найдефіцитнішими є групи крові O позитивна, O негативна та B негативна. Подекуди їхніх запасів вистачає лише на два дні. Кров групи O негативна особливо важлива для надання допомоги в екстрених випадках, оскільки її можна застосовувати незалежно від групи крові реципієнта.

Напружена ситуація сформувалася ще влітку: під час червневої спеки, коли температура перевищувала 40 градусів, багато людей не приходили здавати кров. Кожну донацію розділяють на еритроцити, тромбоцити та плазму, тож вона може допомогти до трьом людям. Водночас тромбоцити зберігаються лише чотири дні та, зокрема, потрібні пацієнтам під час хіміотерапії.

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