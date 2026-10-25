У Південній Кореї 26,2% учнів середньої школи відчували пригніченість — Korea Herald

У Південній Кореї 26,2% учнів середньої школи у 2025 році повідомили, що протягом попереднього року відчували депресивні почуття. Серед учнів старшої школи цей показник становив 25,1%. Як повідомляє Korea Herald, частка учнів середньої школи з такими переживаннями третій рік поспіль є вищою, ніж серед старшокласників.

Як визначали депресивні почуття

У дослідженні Корейського інституту розвитку освіти до таких почуттів зараховували смуток або відчай, настільки сильні, що через них доводилося переривати повсякденні справи на два тижні поспіль протягом попереднього року.

У 2024 році про такі стани повідомили 27,9% учнів середньої школи та 27,5% учнів старшої школи. У 2023 році відповідні показники становили 26,3% і 25,6%.

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Дані про смерті внаслідок самогубства

За даними Міністерства освіти Південної Кореї, у січні—червні 2026 року внаслідок самогубства померли 112 учнів початкових, середніх і старших шкіл. Із них 43 учні, або 38,4%, навчалися у середній школі.

У 2025 році внаслідок самогубства померли 244 школярі, серед яких було 92 учні середньої школи.

У матеріалі також зазначено, що в Південній Кореї цілодобово працює лінія запобігання самогубствам за номером 109. Для отримання допомоги англійською мовою можна попросити перекладача.

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