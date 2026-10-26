У Південній Кореї після 75 років важче виконувати щоденні справи — Korea Herald

У Південній Кореї здатність людей похилого віку виконувати повсякденні фізичні завдання помітніше погіршується після 75 років. Про це свідчить звіт Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань, повідомляє Korea Herald.

Середній показник за шкалою Life Functioning Scale-10, яка оцінює легкість виконання щоденних дій, становив 92,6 бала зі 100 у групі 65–69 років і 89,7 бала серед людей віком 70–74 роки. У групі 75–79 років він знизився до 83,8 бала, а серед людей віком від 80 років — до 70,6 бала. Вищий бал означає, що людині легше виконувати щоденні завдання.

Дані опитування

Висновки ґрунтуються на національному дослідженні здоров’я 2024 року, в якому взяли участь приблизно 1 700 літніх людей. Учасники оцінювали складність 10 видів повсякденної активності, зокрема ходьби, підйому сходами, підіймання предметів і користування громадським транспортом. Кожну дію оцінювали за п’ятибальною шкалою, після чого результат переводили у 100-бальну систему.

Серед усіх опитаних віком від 65 років середній бал становив 85,9. У чоловіків цей показник дорівнював 92,1 бала, у жінок — 80,9 бала.

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Жінки частіше повідомляли про обмеження

Найскладнішими рухами для людей віком від 65 років були нахили, присідання та ставання навколішки. Про серйозні труднощі або неможливість виконувати ці дії повідомили 35,6% жінок і 8,5% чоловіків.

Один проліт сходів було важко подолати 18,3% жінок і 4,7% чоловіків. Труднощі під час ходьби на 400 метрів зазначили 12,8% жінок проти 3,3% чоловіків, а про проблеми зі вставанням зі стільця без підлокітників повідомили 11,2% жінок і 3,3% чоловіків.

Також 12,6% жінок повідомили про суттєві обмеження під час підіймання предмета вагою 5 кілограмів, тоді як серед чоловіків таких було 1,7%. В агентстві зазначили, що жінки приблизно втричі частіше за чоловіків повідомляли про обмеження рухів нижньої частини тіла.

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