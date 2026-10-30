У Південній Кореї споживання риби пов’язали з вищими рівнями PFAS і ртуті — News-Medical

Дослідження за участю 4 279 дорослих у Південній Кореї виявило зв’язок між частішим споживанням риби та вищими концентраціями стійких хімічних забруднювачів у крові. Як повідомляє News-Medical, науковці проаналізували дані п’ятого циклу Корейського національного дослідження здоров’я довкілля, проведеного у 2021–2023 роках.

Різниця між видами морепродуктів

Учасники повідомляли, як часто вони вживали шість категорій морепродуктів: морські водорості, ракоподібних, молюсків, великих хижих риб, рибу та інші морські продукти, зокрема кальмарів і морських огірків. Медіанне споживання морепродуктів становило близько 14 порцій на місяць.

З кожним подвоєнням споживання риби концентрації PFAS у сироватці крові були на 4,4–14,1% вищими, рівень ртуті в крові — на 13,2% вищим, а концентрації шести із семи виміряних поліхлорованих біфенілів — на 4,8–13% вищими. Для молюсків подвоєння споживання пов’язали з вищим рівнем PFOA на 9,4%, а PFOS і PFNA — на 5,9%.

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Споживання інших морських продуктів асоціювалося зі збільшенням рівня ртуті на 6% за кожного подвоєння частоти. Для ракоподібних, морських водоростей і великих хижих риб дослідники не встановили незалежних позитивних зв’язків із виміряними забруднювачами. Водночас лише 3,1% учасників їли великих хижих риб щонайменше раз на тиждень, що обмежує інтерпретацію цього результату.

Показники здоров’я печінки

У підвибірці з 1 564 осіб визначали рівні 16 забруднювачів: п’яти PFAS, семи поліхлорованих біфенілів і чотирьох хлорорганічних пестицидів. Одночасне підвищення рівнів усіх 16 речовин на один квартиль у статистичній моделі було пов’язане зі зростанням рівня гамма-глутамілтрансферази на 0,9% і збільшенням індексу жирової хвороби печінки на 0,15 пункту.

Підвищення сумарного рівня PFAS на один квартиль асоціювалося зі зростанням гамма-глутамілтрансферази на 2,8%, а поліхлорованих біфенілів — на 1,2%. Водночас загалом споживання риби не мало статистично значущого зв’язку з цим ферментом. Аналіз вказав на непрямий позитивний зв’язок через PFAS, але дослідження не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок. Автори також зазначили, що учасники самостійно повідомляли про частоту споживання, а конкретні види риби не визначалися.

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