У Південній Кореї створили ШІ для точнішого аналізу мозкових сигналів — News-Medical

У Південній Кореї команда науковців на чолі з професором Джі-Уном Чхве з Інституту науки і технологій Тегу Кьонбук (DGIST) розробила технологію NONOS на основі глибокого навчання. Вона призначена для відокремлення ритмічних компонентів мозкових сигналів від фонової активності з високою часовою роздільною здатністю, повідомляє News-Medical.

Як працює NONOS

Електричні сигнали мозку містять регулярні коливання, або ритми, і неперіодичні фонові компоненти. За даними дослідників, у пацієнтів із хворобою Паркінсона надмірно посилюються бета-ритми. Це пов’язують зі сповільненням рухів, а силу таких ритмів використовують як показник для оцінювання ефективності лікування.

Звичайні методи фільтрації можуть помилково сприймати зміни фонових сигналів за зміну сили бета-ритмів. Інші підходи аналізують дані у фіксованих часових вікнах, тому здатні пропускати короткочасні зміни. NONOS навчили виділяти фонові складові за характерною залежністю їхньої потужності від частоти. Після віднімання фонової активності від початкового сигналу можна аналізувати ритмічні компоненти без втрати часової роздільної здатності.

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Результати тестування

Під час аналізу сигналів мозку пацієнтів із хворобою Паркінсона показник прогнозування того, якою ногою людина зробить наступний крок, за даними команди, сягнув 0,98. Для традиційних методів цей показник становив від 0,54 до 0,79, причому значення, ближчі до одиниці, означають вищу точність.

В експериментах на мишах із моделлю хвороби Паркінсона NONOS був єдиним методом, який чутливо зафіксував швидке зниження сили бета-хвиль після глибокої стимуляції мозку. Професор Джі-Ун Чхве зазначив, що за умови зменшення обчислювальних потреб технологію можна буде адаптувати для роботи в реальному часі в імплантованих мозкових пристроях, щоб підвищити точність персоналізованої глибокої стимуляції мозку.

У роботі також брали участь науковці з Кумоського національного технологічного інституту, Університету Кореї та Корейського інституту дослідження мозку. Результати опублікували в журналі NeuroImage.

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