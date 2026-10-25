У Південній Кореї внески іноземців перевищили виплати на 989,1 млрд вон — Korea Herald

У Південній Кореї нараховані внески іноземних застрахованих у національній системі медичного страхування у 2025 році перевищили отримані ними страхові виплати на 989,1 млрд вон. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на дані Національної служби медичного страхування, оприлюднені через державний портал відкритих даних.

Різниця майже в трильйон вон

Загальна сума нарахованих внесків для іноземних застрахованих становила 2,51 трлн вон, тоді як обсяг страхових виплат за медичними послугами — 1,52 трлн вон.

Водночас серед громадян Китаю страхові виплати перевищили нараховані внески на 49,6 млрд вон. Для цієї групи нарахували 947,7 млрд вон внесків, а страховик виплатив 997,3 млрд вон.

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Дані щодо громадян Китаю та США

Виплати китайським застрахованим загалом перевищували нараховані внески з 2017 року, коли різниця становила 110,8 млрд вон. У 2023 році дефіцит скоротився до 2,7 млрд вон, у 2024 році баланс став профіцитним на 5,5 млрд вон, а торік знову був дефіцитним.

Окремі дані про виплати після припинення права на страхове покриття свідчать, що у 2025 році їх отримали 22 793 громадянина Китаю на суму 10,97 млрд вон. Серед громадян США такі виплати отримали 2 226 осіб на 6,88 млрд вон.

Південна Корея посилила вимоги до проживання іноземців для отримання медичного страхування. У грудні 2018 року мінімальний строк проживання для приєднання до системи збільшили з трьох до шести місяців. Із квітня 2024 року більшість членів сімей працевлаштованих застрахованих мають прожити в країні щонайменше шість місяців, щоб отримати покриття як утриманці без окремої сплати внесків. Винятки, зокрема, діють для подружжя та дітей віком до 19 років.

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