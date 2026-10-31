У Південній Кореї з очей фермера видалили 11 паразитичних червів — NDTV World

У Південній Кореї офтальмологи вилучили 11 живих паразитичних червів з очей 71-річного фермера, який звернувся до лікарні для операції з видалення катаракти. Чоловік упродовж кількох місяців мав почервоніння очей, біль і погіршення зору.

Червів виявили в обох очах

Під час огляду медики побачили в обох очах рухливих білуватих круглих червів. Як повідомляє NDTV World, лікарі застосували місцеву анестезію та за допомогою тонких щипців обережно видалили 11 напівпрозорих паразитів завдовжки від 11 до 22 міліметрів.

Червів ідентифікували як нематод виду Thelazia callipaeda. Деякі самки мали яйця. Випадок описали фахівці лікарні Канвонського національного університету у статті, опублікованій 24 жовтня в журналі The New England Journal of Medicine.

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Лікування та спостереження

Після видалення паразитів стан пацієнта швидко поліпшився. Протипаразитарні препарати йому не знадобилися. Протягом двох місяців після процедури лікарі спостерігали за чоловіком і не зафіксували ознак рецидиву.

Thelazia callipaeda поширені в Азії та деяких регіонах Європи. Зазвичай вони уражають очі котів і собак, але в окремих випадках можуть потрапляти й до людини. У життєвому циклі паразитів беруть участь мухи, які живляться сльозами та виділеннями з очей тварин.

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