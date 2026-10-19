У Польщі відкликають три види салямі однієї партії через Listeria monocytogenes — RMF24

У Польщі Головна санітарна інспекція (GIS) попередила про виявлення бактерії Listeria monocytogenes у партії салямі та закликала не вживати продукцію, якої стосується повідомлення. Споживання таких виробів може бути пов’язане з ризиком лістеріозу, повідомляє RMF24.

Бактерію виявили у трьох зразках

Бактерію виявили під час офіційної перевірки Ветеринарної інспекції. Її наявність підтвердили у трьох із п’яти досліджених зразків продукту Salami musli вагою 250 грамів.

Які продукти відкликають

Попередження поширюється на три види салямі виробника Bell Polska Sp. z o.o. з Неполомиць: Salami musli 250 г, Salami z pieprzem 250 г та Salami meksykańskie 250 г. Усі вони мають номер партії 11061. Термін придатності Salami musli — до 3 січня 2027 року, а двох інших виробів — до 1 січня 2027 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виробник почав вилучення продукції

Виробник розпочав вилучення зазначеної партії з продажу та з’ясовує джерело забруднення. Провадження на підприємстві також розпочав повітовий ветеринарний лікар у Величці.

GIS рекомендує не споживати продукти з указаним номером партії. Людям, які вже їли це салямі та помітили тривожні симптоми, радять звернутися до лікаря. Лістеріоз може спричиняти насамперед розлади травної системи.

Читай нас у