У Росії зафіксували спалах мишачої лихоманки, до лікарів звернулися 1,5 тисячі людей

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У різних регіонах Росії зафіксували спалах мишачої лихоманки. По медичну допомогу вже звернулися близько 1,5 тисячі осіб.

Випадки зараження виявили в Нижньогородській області, Татарстані, Башкирії, Удмуртії та Саратовській області. Загалом такий діагноз поставили 1512 пацієнтам.

Спалах мишачої лихоманки припав на осінь – у цю пору року гризуни мігрують із полів ближче до людських осель у пошуках тепла. Медики пояснили, що заразитися хворобою можна під час прибирання листя на дачах і навіть у містах. Там можна виявити сліди життя мишей, наприклад їхню слину або кал. Лихоманка передається людині повітряно-крапельним або безпосередньо контактним шляхом.

Симптомами захворювання є висока температура, болі в м’язах, попереку, животі та голові. Крім того, з’являються дивні почервоніння на обличчі та у верхній частині тіла.

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