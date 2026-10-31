У Science Advances опублікували дослідження 25 419 звернень про психоделіки — News-Medical

У журналі Science Advances опублікували дослідження, засноване на базі даних про 25 419 звернень на Psychedelic Support Line організації Fireside Project. Як повідомляє News-Medical, взаємодії відбувалися з квітня 2021 року до лютого 2026 року за участю 220 навчених консультантів взаємопідтримки. Автори також проаналізували 2777 опитувань про задоволеність після звернення.

За оцінкою авторів, це найбільший зібраний масив даних про взаємодії в межах підтримки людей із психоделічним досвідом. База містить структуровану інформацію про вжиті речовини, дистрес, соціальне оточення, причини звернення та методи підтримки. Демографічні дані додавали лише тоді, коли їх повідомляли добровільно. До масиву також увійшли тисячі відповідей із відкритими коментарями.

Які речовини згадували найчастіше

Псилоцибін згадували у 59,9% звернень, для яких було закодовано інформацію про речовину. На канабіс припадало 12,8% таких контактів; у цій групі зафіксували найвищий сукупний рівень дистресу. Водночас автори пов’язали це передусім із тим, що люди після вживання канабісу частіше контактували з лінією, ще перебуваючи в стані сп’яніння.

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Після порівняння однотипних звернень статистично значущої різниці в рівнях дистресу між основними речовинами не виявили. За даними дослідження, звернення по допомогу під час досвіду або після нього було сильнішим предиктором дистресу, ніж назва вказаної речовини. Автори зазначили, що це може мати значення для підготовки працівників кризової підтримки та програм зі зменшення шкоди.

Повідомлення про можливі зловживання

У 43 взаємодіях повідомлення класифікували як такі, що стосуються можливих зловживань із боку фасилітаторів. Такі заяви непропорційно частіше були пов’язані з церемоніальними практиками та рослинними психоактивними речовинами. У Fireside Project наголосили, що організація не проводила незалежного розслідування та не перевіряла окремі повідомлення.

Дослідники застерегли, що база охоплює лише людей, які самі вирішили звернутися на лінію підтримки. Тому вона не є репрезентативною вибіркою всіх людей, які вживають психоделіки або канабіс, а показники дистресу не можна тлумачити як оцінку ризиків для всього населення. Знеособлені дані та код аналізу автори планують зробити доступними для наукового використання.

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