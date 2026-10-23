У Сент-Луїсі описали базу з 6217 сканів для досліджень Альцгеймера — News-Medical

У Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі описали базу даних Knight Alzheimer Research Imaging (KARI), що містить 6 217 нейровізуалізаційних досліджень 1 645 людей віком від 42 до 97 років. Ресурс охоплює здорове старіння, доклінічну та симптоматичну хворобу Альцгеймера. Як повідомляє News-Medical, опис бази опублікували в журналі Nature Communications.

Тривале спостереження

Понад 800 учасників проходили обстеження неодноразово, а за частиною з них спостерігали більш як 15 років. До KARI увійшли структурна, функціональна та дифузійна МРТ, а також позитронно-емісійна томографія для оцінювання накопичення амілоїду й тау-білка.

Дані доповнюють клінічні та когнітивні оцінки, генетична інформація, рідинні біомаркери й демографічні відомості. Кваліфіковані дослідники можуть отримати як необроблені зображення, так і опрацьовані показники, зокрема анатомічні сегментації та кількісні біомаркери.

Масиви візуалізації

МРТ-дослідження провели під час 3 385 сеансів за участю 1 571 людини. Амілоїдна ПЕТ включає 2 684 сканування 1 370 учасників, а тау-ПЕТ — 1 113 сканувань 826 учасників. Усі три види візуалізації — МРТ, амілоїдну та тау-ПЕТ — пройшли 792 людини.

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Більшість учасників не мали клінічно визначених когнітивних порушень. Клінічні оцінки за шкалою Clinical Dementia Rating були доступні для 1 643 людей у межах двох років від дати сканування: у 1 120 максимальний бал становив 0, що відповідає відсутності порушень, у 362 він сягав 0,5, у 150 — 1, а в 11 — 2.

Зв’язок із когнітивним станом

Автори встановили, що більша товщина кори головного мозку в ділянках, чутливих до хвороби Альцгеймера, пов’язана з кращими результатами когнітивних тестів. Водночас вищі рівні амілоїду та тау-білка на ПЕТ були пов’язані з гіршими когнітивними показниками. Ці зв’язки зберігалися після врахування віку, освіти, статі та носійства варіанта APOE ε4.

Дослідники зазначили, що дані збирали протягом багатьох років на різних сканерах, із різною напруженістю магнітного поля та різними ПЕТ-трасерами. Крім того, учасники переважно мають високий рівень освіти та здебільшого є білими, що обмежує можливість поширювати результати на ширші групи населення.

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