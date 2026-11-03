У штаті Нью-Йорк зафіксували смерть дитини, пов’язану з кором — Jerusalem Post

Департамент охорони здоров’я штату Нью-Йорк у США повідомив про смерть дитини в окрузі Льюїс, яку пов’язують із поточним спалахом кору. Це перший відомий у штаті випадок смерті, асоційованої з кором, за понад 30 років.

Про це повідомляє Jerusalem Post. Минулого місяця губернаторка штату Кеті Гокул оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення кору в районах штату Нью-Йорк та сусідніх штатів.

Вакцинація та розслідування випадків

Департамент охорони здоров’я запропонував округу Льюїс ресурси для інформування громади та підтримки місцевих заходів із вакцинації. Посадовці штату також співпрацюють з окружними департаментами охорони здоров’я і місцевими партнерами, щоб забезпечити щеплення проти кору, паротиту та краснухи невакцинованим людям, які звертаються по вакцинацію, а також розслідувати зареєстровані випадки захворювання.

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Станом на 24 жовтня у штаті Нью-Йорк зафіксували 178 випадків кору цього року: 170 поза межами Нью-Йорка та вісім у самому місті Нью-Йорк.

Дані про смертність у США

Центри з контролю та профілактики захворювань США зареєстрували цього року три смерті, пов’язані з кором, не назвавши штатів, де вони сталися. Водночас Пенсильванія, яку видання називає епіцентром нинішнього спалаху, повідомила про 1433 підтверджені випадки та п’ять смертей, асоційованих із кором. Jerusalem Post зазначає, що розбіжність у цифрах виникла після зміни підходу CDC до обліку смертності від кору.

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