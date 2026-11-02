У штаті Вашингтон людина померла від ускладнень пташиного грипу — CBC World

У штаті Вашингтон, США, померла людина, яка зазнала ускладнень через пташиний грип. Житель округу Якіма мав супутні захворювання, зазнав впливу пташиного грипу на молочній фермі з інфікованою великою рогатою худобою та був госпіталізований. Це перша смерть від пташиного грипу у США за рік, повідомляє CBC World.

Інфекція H5N1

Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що людина була інфікована вірусом H5N1. Посадовці округу Якіма не розкрили інших відомостей про померлого.

Ця смерть стала третьою у США, пов’язаною з пташиним грипом відтоді, як захворювання стало проблемою для громадського здоров’я у 2024 році. У січні 2025 року в Луїзіані повідомили про смерть літньої людини з H5N1. У листопаді 2025 року у штаті Вашингтон померла людина, інфікована рідкіснішим варіантом H5N5.

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Ситуація в окрузі Якіма

За даними місцевих органів охорони здоров’я, останнім часом H5N1 виявили у 33 молочних стадах округу Якіма. Із впливом на молочній фермі пов’язують три випадки зараження людей. Районний департамент охорони здоров’я разом із владою штату встановлює осіб, які тісно контактували з інфікованими, та стежить за появою симптомів.

За словами представника CDC, агентство проаналізувало генетичну послідовність вірусу, виявленого в померлого, і не знайшло змін, які могли б полегшити його передавання або спричиняти тяжчий перебіг хвороби. Від початку 2024 року в США зафіксували понад 70 випадків зараження людей. Відомостей про передавання вірусу від людини до людини немає, а CDC оцінюють ризик для широкої громадськості як низький.

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