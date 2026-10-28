У штаті Вашингтон за два тижні виявили п’ять занесень кору — Ars Technica

У штаті Вашингтон упродовж двох тижнів січня зафіксували п’ять окремих занесень кору, пов’язаних зі спалахом у Південній Кароліні. Вони призвели загалом до 26 випадків захворювання серед жителів штату, перш ніж поширення вірусу вдалося зупинити.

Як повідомляє Ars Technica, висновки ґрунтуються на дослідженні посадовців охорони здоров’я штату Вашингтон, опублікованому в NEJM Evidence. Епідеміологічні дані та повногеномне секвенування показали, що йшлося не про один завезений випадок із подальшим місцевим поширенням, а про п’ять окремих занесень вірусу.

Кластери захворювання

Перший випадок виявили у жителя штату, який повернувся з поїздки до Південної Кароліни та 12 січня захворів після контакту з людиною, хворою на кір. Генетичне дослідження показало близьку відповідність вірусу зразкам, зафіксованим у Південній Кароліні. Захворів також один близький контакт цієї людини, після чого його ізолювали.

Найбільший кластер виник після того, як жителі Південної Кароліни під час заразного періоду відвідували громадські місця у штаті Вашингтон. Інфікувалися четверо людей, які контактували з ними. Згодом ці люди відвідували школи, медичні заклади та церкву, а загальна кількість випадків у цьому кластері сягнула 14 у період від 15 січня до 17 лютого.

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Роль ізоляції та відстеження контактів

Ще двоє жителів Вашингтона захворіли після повернення з Південної Кароліни 15–16 січня, але додаткових пов’язаних випадків не виявили. В іншому епізоді людина після повернення з поїздки дотрималася рекомендацій щодо ізоляції та карантину, тому поширення не сталося.

П’ятий кластер охопив сім випадків. Житель штату захворів 19 січня після поїздки за межі штату та контакту з хворими людьми, а під час заразного періоду відвідав школу й медичний заклад. Захворіли шестеро його близьких контактів. Геномні послідовності вірусу у п’яти випадках були майже ідентичними зразкам із Південної Кароліни.

Спалах кору в Південній Кароліні тривав із 2 жовтня 2025 року до 26 квітня 2026 року. За цей час у штаті підтвердили 997 випадків. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, 96% із 4 588 підтверджених випадків кору цього року пов’язані зі спалахом у США.

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