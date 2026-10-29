У Швейцарії створили нанопігмент для надчіткої візуалізації мозку — News-Medical

У Швейцарії команда науковців розробила нанопігмент, призначений для високороздільної візуалізації складних структур мозку. Матеріал працює в ближньому інфрачервоному діапазоні та може стати контрастним агентом для медичних досліджень, повідомляє News-Medical.

Натхнення давньоєгипетським пігментом

Розробкою займалася група під керівництвом Роберта Нісслера та Інге Геррманн з лабораторії Nanomaterials in Health у дослідницькому центрі Empa в Санкт-Галлені. У роботі також брали участь ETH Zurich, університетська лікарня Бальґріст і Цюрихський університет.

За основу дослідники взяли властивості єгипетської сині — мідьвмісного матеріалу, який вважають одним із найперших штучно створених барвників в історії людства. Його застосовували понад 4,5 тисячі років тому для настінних розписів, кераміки та єгипетських статуй. Під час освітлення ближнім інфрачервоним світлом цей матеріал здатний флуоресціювати та випромінювати світло.

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Виробництво наношарів

Щоб зберегти світлові властивості матеріалу, науковці використали метод полуменевого синтезу. Спочатку з наночастинок формуються частинки оксиду металу, а після лазерного опромінення вони збираються у двовимірні надяскраві наношари. За словами Нісслера, цей процес можна контролювати та масштабувати до промислового рівня.

Дослідники вважають, що новий гібридний матеріал придатний для надвисокороздільної візуалізації в реальному часі. Зокрема, він потенційно дає змогу відстежувати в тканинах окремі імунні клітини, які попередньо поглинули нанопігмент. Результати лабораторних експериментів планують надалі наближати до клінічного застосування. Також команда розглядає можливість поєднувати нанопігмент із терапевтичними засобами для створення методів лікування з одночасною візуалізацією.

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