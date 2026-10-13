У Швеції виявили білкові патерни ризику серцевих хвороб — News-Medical

Дослідники Технологічного університету Чалмерса у Швеції виявили білкові патерни, що можуть пояснювати частину залишкового ризику ішемічної хвороби серця у людей із контрольованим рівнем LDL-холестерину. Як повідомляє News-Medical, науковці зосередилися на ліпопротеїнах, які переносять жири в крові та здатні відкладати холестерин у стінках артерій.

Зниження LDL-холестерину, який часто називають «поганим» холестерином, істотно зменшує ризик інфарктів. Водночас у частини людей ішемічна хвороба серця розвивається навіть тоді, коли рівень LDL завдяки лікуванню досягає рекомендованих показників. Дослідники припускають, що до цього залишкового ризику можуть бути причетні інші частинки, зокрема багаті на тригліцериди ліпопротеїни TRL та ліпопротеїн(a), або Lp(a).

Аналіз майже 3 тисяч білків

Команда застосувала протеомний аналіз і поєднала дані про майже 3 тисячі білків у крові з генетичною інформацією та довгостроковими медичними записами. Учені порівняли вплив трьох типів ліпопротеїнів: LDL, TRL і Lp(a). Усі вони можуть відкладати холестерин у стінках артерій, однак LDL є найпоширенішим серед них.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За результатами аналізу, TRL і Lp(a) мали багато спільних білкових патернів і подібних потенційно шкідливих біологічних ефектів. Ці частинки також містили білки, здатні залучати імунні клітини. Це, за оцінкою авторів, може бути пов’язано із запаленням та змінами структури стінок кровоносних судин.

Пошук точнішої профілактики

Білковий патерн LDL переважно був пов’язаний із накопиченням холестерину в артеріях. Натомість подібність профілів TRL і Lp(a) може вказувати на їхній вплив на спільні запальні та судинні процеси. Автори вважають, що це може допомогти визначити цілі для точнішої профілактики серцевих захворювань.

Дослідження не перевіряло нового методу лікування і не створювало білковий тест для клінічного застосування. Науковці наголосили, що зниження LDL-холестерину залишається ключовим елементом профілактики, а наступним кроком має стати перевірка, чи здатне вимірювання або спрямований вплив на виявлені процеси покращити профілактику разом із наявними методами лікування. Роботу опублікували в European Heart Journal.

Читай нас у