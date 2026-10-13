У Сінді від сказу померли 38 людей від початку року — The Express Tribune

У пакистанській провінції Сінд від сказу цього року померли 38 людей. Останньою жертвою став 38-річний мешканець району Тхарпаркар, який помер у лікарні Indus Hospital у Карачі після появи симптомів хвороби.

Як повідомляє The Express Tribune, чоловіка на ім'я Найматулла вкусив собака приблизно за два з половиною місяці до госпіталізації. Між 25 липня та 8 серпня він отримав чотири дози вакцини проти сказу в лікарні міста Діпло. До Indus Hospital Karachi його доправили 7 жовтня, коли в нього вже розвинулися симптоми сказу. За попередньою медичною оцінкою, рану не очистили належним чином.

Хлопця госпіталізують у Карачі

Також у Карачі лікують 12-річного хлопця з Гайдарабада, у якого медики підозрюють сказовий енцефаліт. За даними адміністрації Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC), близько двох місяців тому його вкусив собака за руку та груди, однак після цього він не отримав вакцину проти сказу.

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Хлопця привезли до відділення невідкладної допомоги з водобоязню та дратівливістю. Медики викликали команду неврологів і ввели першу дозу вакцини у приймальному відділенні. Його госпіталізують до відділення інтенсивної терапії для подальшого лікування та спостереження.

Дані лікарень

Із 38 смертей від сказу, зафіксованих у Сінді цього року, 29 зареєстрували в Indus Hospital Karachi, вісім — у Jinnah Postgraduate Medical Centre, ще одну — в Indus Hospital Badin. До Indus Hospital Karachi від початку року звернулися понад 15 тисяч пацієнтів після укусів собак.

Головний лікар Jinnah Postgraduate Medical Centre Аммар Даніш заявив, що кількість безпритульних собак і випадків укусів зростає. Він порадив після укусу або подряпини ретельно промивати рану водою з милом щонайменше 15 хвилин і без зволікань звертатися по медичну допомогу. За його словами, для профілактики хвороби необхідні вакцинація та, за медичними показаннями, антирабічний імуноглобулін.

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