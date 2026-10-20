У Сінді від сказу померли ще двоє людей, кількість жертв сягнула 42 — Dawn

У провінції Сінд у Пакистані від сказу померли ще двоє людей, унаслідок чого кількість зареєстрованих смертей від цієї хвороби в регіоні цього року зросла до 42. Медичні експерти закликали владу терміново організувати вилов безпритульних собак і переведення їх до спеціально визначених притулків, повідомляє Dawn.

Двоє пацієнтів померли в лікарнях

Першим помер 38-річний мешканець Гайдарабада на ім’я Джавед. Його доправили до відділення невідкладної допомоги Медичного центру післядипломної освіти Джинна в Карачі близько 23:00 у неділю. Лікар, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, повідомив, що пацієнт мав водобоязнь, дратівливість, гарячку та утруднене ковтання.

Чоловіка вкусив собака в обличчя чотири місяці тому. Чи проходив він профілактичне лікування після укусу, невідомо.

Другим померлим став 52-річний Аллахбад, якого направили з Навабшаха до університетської лікарні Ліакат у Гайдарабаді. Він помер у понеділок удень.

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Заклики до контролю популяції собак

Представник Пакистанської медичної асоціації Мірза Алі Азхар заявив, що безпритульні собаки в провінції нападають на людей, зокрема на дітей. Він наголосив, що в місцевих умовах у 99% випадків сказ стає наслідком укусу собаки.

За словами Азхара, собак слід відловлювати, ізолювати та утримувати у спеціальних притулках, де тварин могли б стерилізувати й годувати зоозахисники та місцева влада.

Він також послався на дослідження лікарні Indus, яке засвідчило значне поширення вірусу сказу серед вуличних собак Карачі. Вірус виявили у 64% досліджених зразків.

Експерти зазначають, що частина випадків сказу може не потрапляти до офіційної статистики, оскільки люди вдаються до домашніх засобів або звертаються до релігійних цілителів. Вони наголошують на необхідності інформування населення, гуманного контролю популяції собак і доступності належного лікування в лікарнях. Після контакту з потенційно зараженою твариною запобігти хворобі можуть швидке очищення рани, своєчасна вакцинація та, за потреби, введення імуноглобуліну проти сказу.

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