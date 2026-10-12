У Сінгапурі частка позитивних тестів на грип сягнула 44% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі активність грипу сягнула найвищого рівня за 32 місяці. За тиждень із 27 вересня до 3 жовтня 44% досліджених респіраторних зразків дали позитивний результат на грип, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Агентство з інфекційних захворювань Сінгапуру.

Цей показник більш ніж удвічі перевищує 20%, зафіксовані на початку серпня, та є найвищим від початку оприлюднення щотижневої статистики в лютому 2024 року. Міністр охорони здоров’я Онг Є Кун заявив про тижневе зростання кількості пацієнтів із респіраторними симптомами у відділеннях невідкладної допомоги. Поліклініки також повідомили про збільшення кількості таких випадків.

Готовність лікарень

Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру повідомило, що поліклініки та державні лікарні застосовують заходи реагування на задимлення залежно від якості повітря. Відомство зазначило, що має достатньо медичних засобів для лікування станів, пов’язаних із задимленням, а медзаклади контролюють запаси на випадок тривалого погіршення якості повітря.

У Сінгапурській загальній лікарні грип назвали основною причиною респіраторних інфекцій серед пацієнтів. Лікар-консультант відділення респіраторної та інтенсивної медицини Чу Сі Юань зазначив, що за останній місяць кількість випадків, за його спостереженнями, зросла вдвічі або втричі порівняно зі звичним рівнем. Під час задимлення лікарня використовує очищувачі повітря, зачиняє вікна й двері в палатах без кондиціонування, посилює нагляд за пацієнтами з підвищеним ризиком і пропонує доставку ліків додому.

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Вплив задимлення

Лікарі застерігають, що погана якість повітря може погіршувати стан людей із респіраторними захворюваннями, насамперед літніх людей, малих дітей, вагітних і пацієнтів із хворобами легень або серця. Водночас Агентство з інфекційних захворювань заявило, що переконливих доказів того, ніби задимлення робить сам грип тяжчим, наразі немає.

Дослідження Медичної школи Duke-NUS і Сінгапурської загальної лікарні на національних даних за 2016–2022 роки виявило зв’язок між рівнем дрібнодисперсних частинок PM2.5 та зверненнями до відділень невідкладної допомоги через астму й хронічні захворювання легень. Зі зростанням показника PM2.5 на 10 пунктів кількість таких звернень збільшувалася приблизно на 3%.

Органи охорони здоров’я радять людям із груп ризику вчасно вакцинуватися від грипу, зменшувати перебування на забрудненому повітрі та уникати тривалих або інтенсивних занять надворі під час попереджень про якість повітря.

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