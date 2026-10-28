У Сомаліленді лікарі видалили 3-річний кальцифікований плід — Live Science

У Сомаліленді лікарі прооперували 42-річну жінку та видалили з її таза кальцифіковану масу з рештками плода, що сформувалася після позаматкової вагітності. Стан, відомий як літопедіон або «кам’яна дитина», виявили після того, як пацієнтка три роки скаржилася на тупий біль унизу живота та відчуття важкості, що посилювалося впродовж останніх місяців, повідомляє Live Science.

Обстеження виявило скелет плода

Під час збору анамнезу жінка розповіла, що приблизно за три роки до звернення мала симптоми, схожі на вагітність: її живіт збільшувався, а також вона відчувала рухи плода. Згодом ці рухи припинилися, збільшення живота зупинилося й поступово зменшилося. По медичну допомогу тоді вона не зверталася.

Лікарі виявили твердий нерівний утвір, який сягав пупка та майже не зміщувався під час пальпації. Аналізи показали легку анемію, водночас кількість лейкоцитів і результати досліджень функцій печінки та нирок були нормальними, а тест на вагітність — негативним. Ультразвукове дослідження виявило кальцифіковану масу та порожню матку.

Комп’ютерна томографія з тривимірною візуалізацією показала в утворі структури скелета плода: череп, хребет, ребра, а також кістки рук і ніг. Розмір маси становив близько 18 на 13 сантиметрів.

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Операція та відновлення

За висновком медиків, імовірно, йшлося про первинну черевну вагітність — різновид позаматкової вагітності, за якого ембріон імплантується в черевній порожнині. Якщо плід гине на етапі, коли організм не може розщепити й поглинути його тканини, навколо решток може поступово відкладатися кальцій.

Під час абдомінальної операції хірурги повністю видалили кальцифіковану масу. Наступного дня у пацієнтки виникли легка гарячка та нудота, які минули після лікування. Контрольні огляди протягом шести місяців засвідчили загоєння та повне зникнення болю в животі.

У медичній літературі за останні 400 років описано близько 340 випадків літопедіону; найраніший із них датують 1582 роком. У багатьох випадках такий стан діагностували вже у жінок після менопаузи, які роками не знали про кальцифіковані рештки плода.

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