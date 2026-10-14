Дослідники Університетського коледжу Лондона проаналізували дані дітей і молодих людей з інтелектуальними порушеннями розвитку у Сполученому Королівстві та виявили: соціально-економічна незахищеність пов’язана з більшою кількістю емоційних і поведінкових труднощів, а також із частішими повідомленнями про психічні розлади. Про це повідомляє News-Medical.

Дані майже 2,8 тисячі учасників

Команда дослідників вивчила дані 2 778 осіб віком від чотирьох до 25 років із когорти IMAGINE-ID. Учасники мали інтелектуальні порушення розвитку, пов’язані з генетичними станами, зокрема синдромом мікроделеції 16p11.2, синдромами Прадера—Віллі та Ангельмана. Батьки або опікуни заповнювали детальні анкети про здоров’я, розвиток і поведінку дітей.

Рівень соціально-економічної незахищеності оцінювали за трьома показниками: депривацією району проживання, правом на безоплатне шкільне харчування та рівнем освіти батьків. Ці дані зіставили з відповідями в анкетах щодо психічного здоров’я.

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Які труднощі фіксували

Учасники з більш неблагополучних районів, ті, хто мав право на безоплатне харчування в школі, а також діти з нижчим освітнім рівнем батьків частіше мали емоційні та поведінкові труднощі. Серед них дослідники назвали знижений настрій, фізичні симптоми, пов’язані зі стресом, проблеми з поведінкою та взаєминами з однолітками.

У цих групах також частіше повідомляли про наявність депресії, тривожності, синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю та розладу поведінки. Діти, які мали право на безоплатне шкільне харчування, у 2,5 раза частіше повідомляли про діагноз великої депресії та у 2,3 раза частіше — про розлад поведінки, ніж ті, хто не мав такого права.

Обмеження дослідження

Автори не побачили чіткої закономірності, за якою важчі порушення навчання неодмінно означали б більші психічні труднощі. Водночас дослідження не встановлює причинно-наслідкового зв’язку, оскільки відображає ситуацію на певний момент часу. Більшість відомостей надали батьки, частина родин не заповнила всі анкети, а обставини сімей, рівень депривації та тяжкість порушень не вдалося детально виміряти.

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