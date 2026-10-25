У США 14 алкогольних напоїв на тиждень пов’язали з ризиком смерті 1 до 25 — ScienceDaily

У США дослідження, замовлене федеральним урядом для оновлення дієтичних рекомендацій, оцінило довічний ризик смерті від причин, пов’язаних з алкоголем, для людей, які в середньому вживають 14 алкогольних напоїв на тиждень, у один випадок із 25. Вживання до семи напоїв щотижня пов’язали лише з невеликим підвищенням ризиків для більшості станів здоров’я, повідомляє ScienceDaily.

Аналіз понад 7 200 наукових робіт

Автори Alcohol Intake and Health Study досліджували, як уживання алкоголю протягом життя впливає на захворюваність і передчасну смертність серед американців. Результати опублікували в Journal of Studies on Alcohol and Drugs — журналі, що видається в Університеті Ратгерса.

Медичні експерти проаналізували понад 7 200 наукових публікацій про хвороби та травми, пов’язані з алкоголем. Оцінки ризиків для окремих станів поєднали з великими національними масивами даних, а статистичні моделі використали для розрахунку наслідків різних рівнів споживання.

Керівник дослідження, доцент Університету Торонто Кевін Шилд, зазначив, що ризики для здоров’я існують навіть за низького рівня вживання алкоголю та зростають зі збільшенням його кількості. Дослідники зі США та Канади також дійшли висновку, що ризики стають відчутнішими за споживання понад одного напою на день незалежно від статі.

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Потенційна користь для серця не переважає ризики

Науковці враховували не лише передчасну смерть, а й зв’язок алкоголю з раком стравоходу, порожнини рота та молочної залози, серцево-судинними і печінковими хворобами, а також травмами. За їхніми висновками, значного загального захисного ефекту алкоголю для здоров’я не виявили за жодного рівня споживання.

За низького рівня вживання алкоголь може асоціюватися з нижчим ризиком ішемічної хвороби серця та інсульту. Водночас у загальній оцінці, що охоплює рак та інші хронічні захворювання, ризики переважають ці можливі переваги навіть за семи напоїв на тиждень.

Ризики різняться для окремих людей

Дослідники наголосили, що їхні розрахунки описують ризики для населення, а не дають точного прогнозу для конкретної людини. На індивідуальний ризик можуть впливати спосіб життя, генетика, характер уживання алкоголю та інші чинники.

Автори також продовжують вивчати можливі додаткові наслідки вживання алкоголю, зокрема його можливий зв’язок із раком підшлункової залози.

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