У США 3 тисячі кроків пов’язали з меншим накопиченням тау-білка — ScienceDaily

У США дослідження за участю майже 300 літніх людей із ранніми змінами мозку, пов’язаними з хворобою Альцгеймера, виявило зв’язок між рівнем щоденної фізичної активності та повільнішим накопиченням тау-білка. Учасників спостерігали протягом дев’яти—11 років, а кількість кроків вимірювали крокомірами, повідомляє ScienceDaily.

Зв’язок із тау-білком, а не амілоїдом

Фізична активність не була пов’язана зі зменшенням амілоїдних бляшок — токсичних накопичень, на які спрямована значна частина методів лікування хвороби Альцгеймера. Водночас серед людей, які вже мали такі бляшки, вищий рівень активності асоціювався з меншим накопиченням неправильно згорнутих тау-білків у певних ділянках мозку.

Тау-білки з’являються на пізніших етапах хвороби та тісніше пов’язані з когнітивним і функціональним погіршенням. У активніших учасників показники такого погіршення були майже на половину меншими.

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Від 3 до 7,5 тисячі кроків

Зв’язок спостерігали вже за приблизно 3 тисяч кроків на день, що відповідає орієнтовно пів години ходьби в помірному темпі. Найвиразніший ефект зафіксували в діапазоні від 5 тисяч до 7,5 тисячі кроків щодня. Після цього рівня він вирівнювався, тому більша кількість кроків не обов’язково була пов’язана з сильнішим ефектом.

Дослідження мало обмеження: вибірка була відносно невеликою та складалася переважно з білих освічених жителів США. Також аналіз не враховував усіх інших чинників способу життя і здоров’я. Фізично активні люди можуть мати кращі показники серцево-судинного здоров’я, сну, артеріального тиску та нижчий ризик діабету, що теж пов’язані з ризиком деменції.

Попередні дослідження у Великій Британії також вказували на зв’язок фізичної активності зі зниженим ризиком деменції. Зокрема, дослідження 2022 року за участю 78 430 людей, яких спостерігали сім років, пов’язало 3 800 кроків на день зі зниженням ризику деменції на 25%, а 9 800 кроків — на 50%.

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